هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21، 383 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 335 دينارا، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

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وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب وصل الآن إلى حوالي 2328 دولاراً في التداولات العالمية.



وأضاف ديب أن الطلب على المصاغ الذهبي لا يزال ضعيفًا، متوقعًا زيادة الطلب خلال الفترة القادمة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبداية موسم حفلات الزفاف.







