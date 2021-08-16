هل أسهم الرئيس الأمريكي السابق نيكسون في ظهور العملات المشفرة؟

الوكيل الإخباري- رأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن قرار الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون بالتخلي عن استبدال الذهب بالدولار عام 1971 هو الذي أدى بالنهاية إلى ظهور العملات المشفرة التي أصبحت حاليا من أكثر أدوات الاستثمار رواجا.



وفي تقرير بعنوان ”يمكن إرجاع صعود العملات المشفرة إلى تخلي نيكسون عن الذهب في عام 1971“ أوضحت الصحيفة أن تواريخ قليلة في التاريخ الاقتصادي تصنف على أنها نقاط تحول، وأن إحداها كانت في الـ15 من آب/ أغسطس عام 1971 عندما ظهر نيكسون على شاشة التلفزيون ليعلن أن الولايات المتحدة لم تعد تستبدل الدولارات التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية مقابل الذهب.



ولفتت الصحيفة إلى أنه كان لإعلان نيكسون قبل 50 عاما في مثل هذا الشهر تداعيات دائمة إذ إنه شكل بيانا للعالم مفاده بأن الولايات المتحدة كانت أضعف من أن تستمر في ترسيخ النظام النقدي العالمي كما فعلت خلال ربع القرن الماضي، وأنها على الرغم من كونها ستظل أكبر وأهم اقتصاد في العالم، إلا أن الأيام التي كانت فيها مهيمنة بشكل فريد قد ولت.

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المصدر: إرم