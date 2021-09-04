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السبت، 04-09-2021 12:13 م

هل بدأت البيتكوين تخسر مركزها كرائد في سوق العملات المشفرة؟

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الوكيل الاخباري- قال موقع ”فوربس“ المالي الأمريكي إن ”البيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية، قد تكون بدأت تخسر مركزها كرائد سوق بعد تفوق ”الإثيريوم“ وعملات أخرى بالأداء في الفترة الأخيرة، على الرغم من الارتفاع الحاد بسعرها في السوق.

ولفت الموقع في تقرير نشره الجمعة، إلى أن البيتكوين ارتفعت الأسبوع الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف أيار (مايو) الماضي لتكسر حاجز 50 ألف دولار بزيادة بلغت أكثر من 75% منذ أن تراجع السعر إلى مستويات دونية في 22 حزيران (يوينو).

وقال التقرير: ”في حين أن هذا قد يبدو مثيرا للإعجاب، فإن عملات رقمية بارزة أخرى تفوقت على عملة البيتكوين مؤخرا بأدائها القوي في السوق“.

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المصدر: إرم

 

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