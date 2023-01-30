الإثنين 30-01-2023
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الإثنين، 30-01-2023 02:59 م

هل تتجه تونس لحافة الإفلاس؟

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الوكيل الإخباري - تواجه تونس أزمات اقتصادية حادة، مدفوعة بجملة من العوامل الداخلية والخارجية المتلاحقة، تعبر عنها المؤشرات الاقتصادية بالبلد الذي يعاني من "مخاطر مالية عالية" مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء حالة الاختناق التي يشهدها في الوقت الراهن، وبما يرفع حجم الضغوطات الملقاة على كاهل المواطنين.

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التقرير الصادر أخيراً عن وكالة موديز، عبَّرَ عن تلك الأوضاع السلبية التي يشهدها اقتصاد تونس، والتي أفضت إلى تخفيض التصنيف السيادي من CAA1 إلى CAA2 مع آفاق سلبية، في ضوء المخاطر المرتبطة بعدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وسداد الديون الخارجية.


ومع عدم التوصل إلى اتفاق لتوقيع البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي، أشار التقرير الذي دق ناقوس الخطر بشأن الديون الخارجية للبلاد ومدى قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها، إلى تعرض احتياطي البلد من النقد الأجنبي لضغوطات متزايدة.


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