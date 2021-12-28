هل ترفع الحكومة رواتب الموظفين العام المقبل ؟

الوكيل الإخباري - لم تخصص الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام 2022 أي مبالغ لزيادة أو رفع الرواتب للموظفين.

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وبينت الأرقام المقدرة للموازنة الجديدة، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" ان الحكومة لم تخصص اي مبالغ لبرنامج الدعم النقدي ودعم السلع.



و أوضحت، أن الحكومة خصصت 15 مليون و952 الف دينار لتغطية الرواتب والأجور والعلاوات على بند النفقات الجارية.



وبحسب الأرقام، ارتفعت فاتورة الرواتب والعلاوات والأجور للعام الجديد عما كانت عليه في 2021 بمقدار 4 مليون و 463 ألف دينار.

وكانت قد أعلنت الحكومة أن العجز المتوقع للموازنة الجديدة يبلغ 1.7 مليار دينار، مقارنة مع 2.05 مليار دينار لسنة 2021.

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