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الثلاثاء، 25-05-2021 11:30 ص

هل تصبح بيتكوين وشقيقاتها عملات احتياطية عالمية؟

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الوكيل الإخباري- أكد ممثل صندوق النقد الدولي توماسو مانشيني غريفولي، أن العملات المشفرة لا يمكن أن تكون عملة احتياطية عالمية، وذلك وسط اندفاع صيني نحو تطوير ”اليوان الرقمي“.

وقال غريفولي، إن ”العالم سيكون أكثر استقرارا إذا كان به أكثر من عملة احتياطية، لكن العملات المشفرة صغيرة جدا ومتقلبة؛ إذ لا يمكن أن تكون عملة احتياطية عالمية“.

جاء ذلك خلال رد المسؤول الدولي على سؤال من إميلي باركر، العضو المنتدب لمؤسسة ”كوين ديك“، خلال تغطية متلفزة قامت بها المؤسسة لفعالية ”Consensus 2021″، المؤتمر السنوي للشركة الذي يجمع الخبراء والشخصيات المؤثرة في مجال العملات المشفرة والتمويل العالمي.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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