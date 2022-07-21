هل تنخفض اسعار الطاقة في العالم بعد إعادة تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم 1 ؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال خبير النفط والطاقة، هاشم عقل، إن إعادة استئناف ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر خط ( نورد ستريم 1 ) لن يكون له تأثير واضح على أسعار الطاقة في العالم، بسبب تقنين جر الغاز الروسي إلى ألمانيا.

اضافة اعلان



وأكد عقل لـ "الوكيل الإخباري" أن روسيا تعتمد سياسة خطرة في حربها على أوروبا من خلال حصر الغاز والنفط ومنع الانتفاع من الغذاء، ما أسهم بشكل كبير في رفع الأسعار عالميا وبالتالي تأثر الدول المستوردة بشكل كبير.



وأشار إلى أن استمرار الحرب الروسية الاوكرانية يعني استمرار ارتفاع أسعار الغاز والنفط والغذاء في العالم، منوهاً إلى أن أوروبا سوف تشهد شتاءً صعباً هذا العام، لأن معظم خزانات الغاز والنفط لديها لا يوجد فيها إلا 50% من السعة التخزينية.



وحول امكانية تصدير الغاز العربي من قطر او مصر أو الجزائر لأوروبا لسد النقص، أكد عقل أن هذا الأمر صعب بسبب ارتفاع كلف النقل، وقلة وجود خزانات خاصة لنقل الغاز، إلى جانب عدم توفر محطات تسييل الغاز في أوروبا.



وأضاف أن روسيا تضغط نحو تشغيل خط (نورد ستريم 2 ) بعد ان فُرضت عليه عقوبات امريكية اوروبية، إلا أن قلة الخيارات أمام دول أوروبا سوف تجبرهم على تشغيل الخط ورفع العقوبات.



وفيما يخص الغاز الجزائري، قال عقل إن هناك انبوب واحد يربط الجزائر بإيطاليا إلا أنه يضخ 10 مليار متر مكعب، وهي نسبة لا تتجاوز 7 % من احتياج أوروبا.



وبيّن انه بعد مضي أشهر على اشتعال الحرب، بات اليوم سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار أقوى بنسبة 50% عما كان عليه قبل بدء الحرب.



وأوضح عقل أن نار الأسعار في العالم لن تخمد طالما الحرب قائمة .



ونقلت مجلة "شبيغل" وصحيفة "إف.إيه.زد" اليومية عن تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" استؤنفت الخميس بعد أعمال الصيانة وعاد الغاز يتدفق مرة أخرى.