هل من المفيد استغلال ذهب المحيطات؟‎‎

الوكيل الإخباري - مع ارتفاع أسعار المعادن، تتطلع بعض شركات التعدين إلى قاع المحيطات العميقة حيث توجد احتياطيات ضخمة من المعادن. لكن العلماء يحذرون من الأضرار الوخيمة التي يمكن أن تلحق بالنظم البيئية البحرية.



في الوقت الحالي تأتي المعادن الأساسية لصناعتنا حصريًا من الرواسب الأرضية. ومع ذلك فإن القشرة القارية ليست هي المصدر الوحيد المحتمل للمعادن.



يحتوي قاع المحيطات على كميات كبيرة من المعادن، مثل النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص، وتم تحديد هذه الموارد المعدنية منذ حوالي عشر سنوات، عند اكتشاف المداخن الحرارية المائية.

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