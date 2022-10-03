هل يؤدي نقص المعروض من الليثيوم لكبح جهود التغيرات المناخية؟

الوكيل الإخباري - مع تسارع ثورة السيارات الكهربائية، وتكثيف مشاريع البطاريات الكبيرة لتحقيق ‏الاستقرار في شبكات الطاقة التي تعمل على مصادر متجددة، سيرتفع الطلب ‏العالمي على بطاريات الليثيوم ستة أضعاف في السنوات العشر القادمة، لكن هل ‏يستطيع العالم فعلاً توفير ما يكفي من المعدن؟



هناك العديد من البدائل الناشئة المحتملة لبطاريات الليثيوم، ولكن لا يزال الليثيوم ‏هو أفضل خيار متاح تجاريًا في عدد من الصناعات خاصة البطاريات، ومن غير ‏الواضح ما الذي سيحل محله.‏



وحتى مع افتراض إعادة تدوير المواد الخام، ومن بينها الليثيوم، سوف يظل العالم ‏في حاجة إلى حوالي 336 منجمًا متوسط الحجم جديدًا بحلول عام 2035.‏



بالنظر إلى الليثيوم على وجه التحديد، من المتوقع أن يكون هذا المعدن الناعم ‏الفضي الأبيض فائضًا على المدى القصير، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ولكن بحلول ‏عام 2030، ستكون المناجم القائمة والمشاريع قيد الإنشاء قادرة فقط على إنتاج ‏حوالي نصف ما هو ضروري لتلبية الطلب. ‏



ونتيجة لذلك، فإن ثورة إنتاج البطاريات الكهربائية ربما يتعرض للضغط، ومن ثم، ‏تتقيد جهود مكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون.‏

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CNBC