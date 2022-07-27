هل يتأثر اقتصاد الأردن من رفع معدلات الفائدة ؟ خبير يجيب

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال أستاذ المحاسبة المالية ومحلل الاسواق الاستاذ المشارك الدكتور محمد الحدب، إن ارتفاع معدلات التضخم في العالم تجاوز حدود الرفع في سوق الأسهم، وبات التضخم الأكثر شدة على المستثمرين في سوق الأسهم.



وبين الحدب لـ "الوكيل الإخباري" أن اقتصاد الأردن سوف يتأثر بهذا الرفع من خلال ارتفاع كلف الدين على الحكومة، وكلف التمويل للمؤسسات والافراد.



وأشار إلى أن الرفع المتواصل لأسعار الفائدة سيؤدي بالنتيجة الحتمية لحدوث ركود، منوهاً إلى أن ما يتم الآن من رفعات من قبل البنوك المركزية الكبرى سوف يتبعه ركود مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل وفقا للتوقعات.



وتوقع الحدب أن لا يستمر الركود وقت طويل، موضحاً أنه سرعان ما يستعيد السوق النشاط، وتقلل البنوك المركزية تشددها في سياستها الائتمانية.



وأضاف أن سوق الأسهم في الأردن، فيه العديد من المستثمرين الدوليين، وهو كما حال باقي الأسواق سوف يتأثر بهذا التضخم.



وأشار إلى أن حركة بيع الأسهم الآن تتزايد بعد وجود حالة من عدم اليقين عند المستثمرين، منوهاً إلى أن الأنظار تذهب نحو البحث عن الملاذ الآمن.

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ومن المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي الامريكي اليوم الاربعاء اسعار الفائدة بحدود 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة لهذا العام، بعد وصلت معدلات التضخم في العالم إلى أكثر من 9%.

