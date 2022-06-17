الجمعة 17-06-2022
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هل يتسبب رفع أسعار الفائدة في انهيار العملات الرقمية؟

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الوكيل الاخباري- تراجعت عملة بيتكوين، التي تعد الأقوى في سوق العملات الرقمية، بنسبة حادة في تداولات الأسبوع الحالي، حيث أظهرت عمليات البيع في الأصول الرقمية القليل من علامات التراجع، مما أثار الجدل بين المتعصبين حول مدى انخفاض الأسعار قبل أن تبدأ في الاستقرار.

ووصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم إلى ما يقرب من 20 ألف دولار في تعاملات الأربعاء الماضي، ما يشير إلى فقدانها حوالي 70% من قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر من العام الماضي، عندما تم تداولها عند مستوى 69 ألف دولار.

ويرى محللون أن الانخفاض إلى ما دون حاجز 20 ألف دولار سيكون علامة فارقة في السوق التي ازدهرت خلال فترة وباء كورونا.

وقال كبير محللي السوق في "أواندا"، كريج إرلام، إن "التحرك إلى أقل من مستوى 20 ألف دولار سيكون بمثابة ضربة نفسية هائلة ويمكن أن يرسل بيتكوين إلى مزيد من التدهور".

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