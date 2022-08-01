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الإثنين، 01-08-2022 04:59 م

هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم؟

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الوكيل الإخباري - توقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا من معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس القادم، ليصبح معدل الفائدة الأساسي 1.75 بالمئة.

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وتأتي توقعات المتخصصين برفع الفائدة في وقت يسعى فيه البنك للسيطرة على معدل التضخم المتزايد في المملكة المتحدة. 


وتوقع متخصصون آخرون في استطلاع رويترز أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة، وهو مقدار "أكثر اعتدالا".


ولم يرفع بنك إنجلترا من سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ استقلاله في عام 1997.


وكان بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي في بريطانيا، من أوائل البنوك التي قررت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.


وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.


وقال محافظ البنك، أندرو بايلي، إن زيادة أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس قد يكون أمرًا مطروحًا. ( سكاي نيوز )


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