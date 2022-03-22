هل يعوض القمح الهندي نقص الإمدادات بسبب حرب أوكرانيا؟

الوكيل الاخباري - في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية المباشرة على إمدادات القمح، تطمح الحكومة الهندية إلى تصدير 10 ملايين طن إلى العديد من البلدان ليدخل القمح الهندي أسواقا جديدة مثل تونس ولبنان ومصر، مقتنصا الفرصة الثمينة.



وبينما لا يزال غزو أوكرانيا متواصلا بلا انقطاع وبينما روسيا ترزح تحت العقوبات الغربية فإن النقص في القمح يهدد مواطني أفريقيا والشرق الأوسط المحرومين من القمح الروسي والأوكراني، لذلك ليس من المستغرب أن يتم التماس الحكومة الهندية منذ عدة أيام من قبل الدول التي تبحث عن بدائل.







وفي الوقت الذي توشك فيه الهند على التوصل إلى اتفاق لتصدير القمح إلى مصر، قالت وزارة التجارة في بيان يوم 19 آذار/مارس إن المحادثات جارية مع تركيا والصين والبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران..“. وستكون تونس ولبنان وإسرائيل والمغرب وجنوب أفريقيا أيضًا من المعنيين.

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