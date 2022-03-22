الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة: نحوّل المخالفات للضابطة العدلية

كريشان: ليس للحكومة أي علاقة بالانتخابات

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

راصد: 14% من مراكز الاقتراع شهدت تدفقا نشطا للناخبين

أقل من نصف مليون مقترع حتى الساعة 12 ظهراً - أرقام

المستقلة للانتخاب: التعامل مع عدد من التجاوزات خلال الاقتراع

الدرك: خطط أمنية لرصد ردود الفعل بعد إعلان نتائج الانتخابات

وزير الداخلية: الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية

الثلاثاء، 22-03-2022 09:38 ص

هل يعوض القمح الهندي نقص الإمدادات بسبب حرب أوكرانيا؟

99-29


الوكيل الاخباري - في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية المباشرة على إمدادات القمح، تطمح الحكومة الهندية إلى تصدير 10 ملايين طن إلى العديد من البلدان ليدخل القمح الهندي أسواقا جديدة مثل تونس ولبنان ومصر، مقتنصا الفرصة الثمينة.

وبينما لا يزال غزو أوكرانيا متواصلا بلا انقطاع وبينما روسيا ترزح تحت العقوبات الغربية فإن النقص في القمح يهدد مواطني أفريقيا والشرق الأوسط المحرومين من القمح الروسي والأوكراني، لذلك ليس من المستغرب أن يتم التماس الحكومة الهندية منذ عدة أيام من قبل الدول التي تبحث عن بدائل.


 
وفي الوقت الذي توشك فيه الهند على التوصل إلى اتفاق لتصدير القمح إلى مصر، قالت وزارة التجارة في بيان يوم 19 آذار/مارس إن المحادثات جارية مع تركيا والصين والبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران..“. وستكون تونس ولبنان وإسرائيل والمغرب وجنوب أفريقيا أيضًا من المعنيين.

اضافة اعلان

 

ارم

إقرأ ايضا
363555_5_1647939510

قطر: موجودات البنوك ترتفع بقيمة 31 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي

1-195

غازبروم الروسية تؤكد استمرارها في تصدير الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

62396ba74c59b725672a893c

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

00000-2

استقرار اسعار الذهب عالميا

623959924c59b7212d1eeccf

خبير اقتصادي: هناك حاجة الآن لخفض سعر صرف الجنيه المصري

fmdxio4vgaitybt

بنك أميركي ينقذ روسيا من التخلف عن سداد ديونها السيادية

أخبار متعلقة
07aaa655772d485e15bd269f15e2514d

البرماوي: الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي

32022716541722653482

كل ما تريد معرفته عن تجارة القمح العالمية... أكبر المصدرين والمستوردين وأهم المنتجين

tbl_articles_article_30564_420665f261d-45a8-4d97-9756-278cb6b6421b

أسعار القمح تقترب من المستويات القياسية المسجلة في 2008

FMY4CEBXIAUkXbF

ما هي الأسواق البديلة عن أوكرانيا أمام الأردن لاستيراد السلع منها؟

doc-323X4QC-@photo3

العالم العربي يخشى نقص القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا

62186678423604215a3a3b42

بنك أوكرانيا المركزي يمنع التعامل بالعملتين الروسية والبيلاروسية