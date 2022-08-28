هل ينجح العالم في التحول الكامل لإحلال السيارات الكهربائية مكان العاملة بالوقود ؟

الوكيل الإخباري - شرعت شركات كبرى لتصنيع السيارات في العالم بالتحول الجذري نحو الاستغناء عن المركبات العاملة بالوقود، وإنتاج الكهربائية بدلا منها.

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لكن من الأسئلة المطروحة في هذا الشأن، هل سيتوفر ما يكفي من عنصر الليثيوم الكيميائي وغيره من المواد الأولية اللازمة لتصنيع البطاريات الكهربائية؟ وهل سيؤمن عدد كاف من محطات شحن المركبات؟ وكيف السبيل إلى ضمان جعل أسعار السيارات الكهربائية في متناول كل الفئات وتجنب كلفة عالية لا قدرة لذوي الدخل المحدود على تحملها؟



هذه الأسئلة جاءت بعد نجاح شركات كبرى بتصنيع وبيع مركبات تعمل على الكهرباء بشكل كامل، حيث باتت غالبية المجموعات العاملة في هذا القطاع تعتزم استثمار عشرات المليارات من الدولارات في الأعوام المقبلة بغية التحول الى المركبات الكهربائية.



وآخر ما سجل في هذا الإطار إقرار ولاية كاليفورنيا نصاً يحظر اعتباراً من 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في كل أنحاء الولاية.



كما وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتباراً من 2035 في حين ترغب الصين في أن تكون نصف المركبات الجديدة على الأقل كهربائية أو هجينة أو عاملة بالهيدروجين بحلول التاريخ نفسه. ( الاقتصادية)