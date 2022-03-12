هندوراس تسمح لمجموعات التعدين بمواصلة عملها تحت رقابة صارمة

الوكيل الاخباري- أوضحت هندوراس أن المجموعات الكبرى للتعدين يمكنها أن تواصل نشاطها تحت ”رقابة صارمة“، كما ذكر وزير الموارد الطبيعية والبيئة لوكالة ”فرانس برس“، وذلك بعد إعلان الحكومة حظر ”عمليات الاستغلال في المناجم المفتوحة“.



وكانت وزارة المناجم والبيئة في هندوراس أعلنت في بيان خلال الشهر الجاري أن ”كل أراضي هندوراس أصبحت خالية من استغلال المناجم المكشوفة“.



وأضاف البيان أن ”الموافقة على تراخيص الاستغلال تضر بالدولة الهندوراسية وتهدد الموارد الطبيعية والصحة العامة وتحد من الوصول إلى المياه كواحد من حقوق الإنسان“.

اضافة اعلان

ارم