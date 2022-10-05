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الأربعاء، 05-10-2022 12:11 م

هيئة الأوراق المالية تشارك بأسبوع المستثمر العالمي

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الأوراق المالية مشاركتها في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) WIW2022، الذي ينطلق في الفترة 3-9 من الشهر الجاري، وتنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، بهدف تعزيز الوعي الاستثماري، وتنمية الثقافة الاستثمارية لدى صغار المستثمرين، وحديثي العهد بالاستثمار في السوق المالي بالإضافة إلى العاملين بقطاع الخدمات المالية (كالوسطاء وغيرهم)، ومسؤولي الشركات المساهمة.

وتسعى الهيئة من خلال المشاركة في هذا الحدث إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية الآمنة التي تشكلت بفعل مجموعة من التشريعات والأطر القانونية والتنظيمية الهادفة إلى حماية المستثمرين من المخاطر والاحتيال بما يؤدي إلى الاستدامة ومواكبة الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وتشارك الهيئة في هذه الفعالية من خلال مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية جنباً إلى جنب مع العديد من الهيئات والجهات النظيرة الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO. وتتضمن هذه الأنشطة نشر رسائل توعوية ومحاضرات صوتية وفيديوهات قصيرة وتفعيل قنوات للدردشة والاستفسارات ومشاركة روابط لأنشطة تثقيفية للجهات النظيرة وأدلة لكيفية التعامل بالهامش وحوكمة الشركات والإصدار على الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتركز العناوين العريضة للفعاليات على أهمية متابعة إفصاحات الشركات والحصول على المعلومات المالية المناسبة في عملية التخطيط التي تسعى إلى اتخاذ قرار استثماري سليم قادر على تحقيق الأهداف المرجوة للارتقاء بأداء المتعاملين، وضمان التقيد بالأطر القانونية والتنظيمية لاسيما فيما يتعلق بالحوكمة، بالإضافة إلى التعريف بكيفية فتح الحساب والتداول في سوق عمان المالي وتكوين فكرة عامة عن طبيعة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية.

وضمن فعاليات الأسبوع على المستوى الدولي تشارك الهيئة في الندوات الافتراضية الأربعة التي تنعقد في الفترة 4-7 من الشهر الجاري.

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وتدعو الهيئة عامة المهتمين بالاستثمار في الأوراق المالية للتسجيل والمشاركة بالندوة من خلال الروابط المعلنة على موقع الهيئة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وتناقش الندوات الموضوعات التالية: الميتا فيرس والأسواق المالية فرص وتحديات، والتدقيق على الأصول الرقمية / المشفرة قبل اتخاذ القرار، وحماية وتعليم المستثمرين والتمويل المستدام، ومرونة المستثمر.

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