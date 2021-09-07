هيئة الاتصالات ترفد خزينة الدولة بـما يزيد عن (100) مليون دينار

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور عن حجم إيرادات الهيئة المحققة للفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/8/2021 والتي بلغت حوالي (102.5) مائة وإثنان ونصف مليون دينار؛ بكفاءة تحصيل وصلت الى ما نسبته 96%من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 والبالغة(107) مليون دينار.



وأكد الجبور في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة تحقق إيراداً للخزينة والاكثر وفراً حيث بلغ مجموع الوفر المحقق والمحول لخزينة الدولة للفترة منذ عام 1997 ولغاية 31/08/2021 ما قيمته (1.961) الف وتسعمائة وواحد وستون مليون دينارً.



ومن الجدير بالذكر أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10 بالمائة التي يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى واردات الشبكات الخاصة، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والاموال ‏المخصصة.

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