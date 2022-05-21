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السبت، 21-05-2022 03:15 م

هيئة الطاقة: الأردن ينتج 621 ميغاواط كهرباء من الرياح سنوياً

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، إن إجمالي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في المملكة سنوياً بلغت 621 ميغاواط.

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وقالت الهيئة، اليوم السبت، خلال تنظيمها ورشة وجولة ميدانية على عدد من محطات الكهرباء التي تعمل بطاقة الرياح، أن هذه الكمية من الكهرباء تنتجها 8 محطات رياح، 7 منها للقطاع الخاص وواحدة للحكومة.


وأوضحت أن المحطة المملوكة للحكومة تتبع شركة السمرا للتوليد باعتبارها محطة التوليد الوحيدة المملوكة للحكومة وقدرتها السنوية نحو 200 ميغاواط تنتج من خلال 40 توربينا.


وذكرت الهيئة أن المحطة تم إنجازها بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وربطت على الشبكة الوطنية نهاية عام 2016.

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