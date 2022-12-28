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الأربعاء، 28-12-2022 01:07 م

هيئة الطاقة: السقوف السعرية للمحروقات لن تكون دائمة

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الوكيل الإخباري - قالت عضو مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن وفاء البخيت، اليوم الأربعاء، إن السقوف السعرية التي أدرجت ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) "لن تكون دائمة ولا ثابتة وسترتبط بعدة متغيرات مازالت تحت الدراسة".اضافة اعلان


وأضافت أن السقف السعري للمشتقات النفطية سيحدد بشكل شهري من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويستوجب إصدار نظام خاص بالسقوف السعرية، إضافة إلى آليات ومعايير للرقابة عليها.

وأكدت البخيت أن الانتقال للسقوف السعرية يهدف لتفعيل التنافسية في الأسواق والتي تصب في النهاية في مصلحة المواطن الأردني.

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