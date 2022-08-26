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الجمعة، 26-08-2022 03:54 م

هيئة الطاقة تتلقى 626 طلبا للحصول على تراخيص بمختلف القطاعات

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الوكيل الإخباري - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 626 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تموز الماضي، رفضت منها 8 طلبات.

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وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات المقبولة، بواقع 350 طلبا في المصادر الطبيعية، و133 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي و23 طلبا في الكهرباء والطاقة المتجددة و112 طلبا في النفط ومشتقاته.


وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فقد توزعت على النحو التالي: 332 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة منها 118 رخصة تصدير مواد خام، 206 رخص استيراد مواد خام و7 طلبات رخص مقالع، وطلب رخصة تنقيب لأول مرة، أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فهي: 12 طلبا والتنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح 4 طلبات وطلبان لإلغاء الرخصة.


وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 133 طلبا، منها 90 طلبا لأول مرة وتوزعت بواقع 39 طلب تصريح استيراد تصدير عبور و14 رخصة مؤسسية و37 طلبا شخصيا، فيما تلقت 43 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.


وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 23 طلبا توزعت، بواقع 11 طلبا لأول مرة بينها طلب واحد لتصريح محطة شحن عامة و12 طلبا لتجديد الرخص أو التصريح.


وبخصوص طلبات قطاع النفط ومشتقاته، فقد أشارت بيانات الهيئة إلى قبول 112 طلبا من أصل 120 طلبا تلقتها الهيئة، منها 98 لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و 5 طلبات لإقامة محطات محروقات وطلبان لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال وطلب لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال.


كما تلقت 5 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح وطلب لتجديد الرخصة أو التصريح، وتم رفض 8 طلبات منها 6 طلبات لإقامة محطة محروقات وطلبان لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال.

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