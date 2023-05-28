واردات الأردن النفطية تتراجع إلى مليار دولار بالربع الأول

الوكيل الاخباري - تراجعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 758.2 مليون دينار (1.06 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.

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وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 761.3 مليون دينار.



ويستورد الأردن أكثر من 95 % من احتياجاته من الطاقة.



ويسير الأردن بثبات على المسار الصحيح من أجل الحفاظ على الاقتصاد الكلي بحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي مؤخرا، والذي قال قبل أسبوعين إنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع المملكة بمقتضى برنامج التسهيل الممدد مما سيجعل المخصصات الإجمالية منذ بدء البرنامج في 2020 تصل إلى نحو 1.75 مليار دولار.

وذكر الصندوق أن الأردن بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لدفع عجلة النمو لما يتجاوز الاثنين إلى الثلاثة في المئة التي سجلها في المتوسط خلال السنوات الماضية حتى يتسنى للبلاد توفير المزيد من فرص العمل للحد من ارتفاع معدلات البطالة.