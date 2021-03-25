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الخميس، 25-03-2021 09:02 ص

واردات السعودية من تركيا تواصل التراجع

بيان
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن قيمة الواردات السعودية من تركيا واصلت الانخفاض في يناير الماضي.

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وبلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في يناير 2021، انخفاضا من 50.6 مليون ريال في ديسمبر 2020.


كذلك تراجعت الواردات من 622 مليون ريال في يناير 2020 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.


ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة سعودية العام الماضي إلى حظر الواردات التركية في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين أنقرة والرياض.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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