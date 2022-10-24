الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

 
الإثنين، 24-10-2022 11:02 ص

واردات الصين من النفط الروسي ترتفع 22% في أيلول

01925c6b61a93221db599c3068f656b2


الوكيل الإخباري - ارتفعت واردات الصين من النفط الروسية 22% في أيلول الماضي، على أساس سنوي، لكنها ظلت أقل قليلا من الواردات السعودية، فيما اشترت المصافي المستقلة وقودًا روسيا بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك، اليوم الاثنين، أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن.


وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يوميا، تراجعًا من 1.96 مليون برميل يوميا في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يوميا تقريبا في مايو أيار.


وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضًا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، وفي تراجع بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

 

CNBC

إقرأ ايضا
بنزين محروقات وقود1

الحكومة : انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

854

السعودية تحجز 5 مراكز في قائمة أكبر 100 شركة بتروكيماويات في العالم

image (75)

انخفاض أسعار المحروقات في لبنان

image (74)

الاقتصاد الصيني ينمو 3.9 % خلال الربع الثالث 2022

140-235611-gold-prices-jump-highest-level-september-2011_700x400

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

1604411412713955200

أسهم أوروبا تنتعش.. والمستثمرون يستعدون لأسبوع حافل

أخبار متعلقة
1596380166202672900

أسعار النفط تستقر متأثرة بمخاوف ضعف الطلب في الصين

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

أسعار النفط تعمق مكاسبها بداية تعاملات الأسبوع بعد تراجع الدولار

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

الصين: لا تعديل على سعر النفط بالسوق المحلية

1596380166202672900

تراجع صادرات النفط الروسي لأقل مستوى في عام

15897140503

هل خفضت السيارات الكهربائية الإيرادات الضريبية للحكومة؟

وقود

توقعات بتخفيض أسعار البنزين في الأردن للشهر المقبل