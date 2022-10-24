واردات الصين من النفط الروسي ترتفع 22% في أيلول

الوكيل الإخباري - ارتفعت واردات الصين من النفط الروسية 22% في أيلول الماضي، على أساس سنوي، لكنها ظلت أقل قليلا من الواردات السعودية، فيما اشترت المصافي المستقلة وقودًا روسيا بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية.

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وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك، اليوم الاثنين، أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن.



وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يوميا، تراجعًا من 1.96 مليون برميل يوميا في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يوميا تقريبا في مايو أيار.



وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضًا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، وفي تراجع بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

CNBC