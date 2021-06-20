واردات الصين من النفط السعودي تهوي 21% في مايو

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الأحد، تراجع واردات الصين من النفط الخام السعودي 21% في مايو، مقارنة بها قبل عام، لكن السعودية حافظت على صدارة الموردين للشهر التاسع على التوالي.

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وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بأن حجم الشحنات من السعودية بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.47 مليون طن في أبريل و9.16 مليون في مايو 2020.



وانخفضت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد للخام، إلى 5.44 مليون طن مقارنة بالشهر السابق وبما يوازي 1.28 مليون برميل يوميا.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن انخفاض الواردات من أكبر مصدرين ينسجم مع التراجع السنوي لإجمالي واردات الصين من الخام نحو 15 % إلى أقل مستوى واردات هذا العام.



وهبطت الواردات من الإمارات 25 % الشهر الماضي من مستوياتها قبل سنة.



ولفتت المصادر إلى أن ذلك قد يكون مؤشرا على مزيد من تباطؤ الشحنات من إيران عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في وقت سابق من العام وسط محادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

ولم تسجل بيانات الجمارك أي واردات من إيران للشهر الخامس على التوالي.



وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 1.07 مليون طن، أي نحو مثلي مستواها قبل عام.

المصدر: روسيا اليوم







