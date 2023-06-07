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الأربعاء، 07-06-2023 04:15 م

واردات النفط الصينية تسجل ثالث أعلى مستوى شهري على الإطلاق

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات جمركية، أن واردات الصين من النفط الخام في مايو ارتفعت إلى ثالث أعلى مستوى شهري على الإطلاق، إذ قامت المصافي بملء مخزوناتها وسط تكثيف عملياتها بعد توقفها بسبب أعمال الصيانة في أبريل.اضافة اعلان


وبلغ إجمالي واردات الخام في مايو 51.44 مليون طن، أو 12.11 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك. وبنسبة زيادة 12.2 بالمئة من الخام المستورد في مايو من العام الماضي عند 10.79 مليون برميل يوميا.

وعلى أساس شهري، زادت شحنات النفط الخام، إلى أكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل ملحوظ، بزيادة 17.4%، بالمقارنة مع 10.32 مليون برميل يوميًا في أبريل.

ومع ذلك، فإن التعافي الأبطأ من المتوقع، بعد قيود كورونا في قطاع التصنيع في الصين، لا يزال يلقي بثقله على الطلب على الوقود، وسط ضعف الطلبات من شركاء التصدير الرئيسيين والأزمة المستمرة في قطاع العقارات المهم اقتصاديا.

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