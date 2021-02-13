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السبت، 13-02-2021 01:56 م

واردات مصر البترولية تتراجع بأكثر من 32%

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الوكيل الاخباري - سجلت الواردات المصرية من المنتجات البترولية تراجعا كبيرا خلال العام الماضي 2020 بنسبة بلغت 32.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق عليه.

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وبحسب نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، فقد بلغ إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2020، 6.383 مليار دولار مقابل 9.429 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 32.3 بالمئة.

وأشارت النشرة إلى أن أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها السولار حيث بلغت 858 مليون دولار مقابل 3.815 مليار دولار عام 2019، يليه بنزين 95 حيث بلغت 609 ملايين دولار مقابل 1.487 مليار دولار عام 2019، ثم غاز البوتاجاز حيث بلغت 840 مليون دولار مقابل 1.053 مليار دولار في 2019.

وأوضحت النشرة أن أهـــم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها كانت الجزائر، حيث انخفضت واردات غاز البوتاجاز والسولار والبنزين 95 حيث بلغت 161 مليون دولار مقابل 478 مليون دولار عام 2019، تليها المملكة العربية السعودية حيث انخفضت واردات الزيت الخام والبوتاجاز والسولار والبنزين 95 حيث بلغت 2.274 مليون دولار مقابل 3.415 مليار دولار، تليها الكويت إذ انخفضت واردات الزيت الخام والسولار حيث بلغت 1.961 مليار دولار مقابل 2.102 مليار دولار عام 2019 تليها اليونان حيث انخفضت واردات غاز السولار وبلغت 109 ملايين دولار مقابل 546 مليون دولار عام 2019 تليها تركيا حيث انخفضت واردات بنزين 95 بلغت 64 مليون دولار مقابل 469 مليون دولار عام 2019.


وشهد عام 2020 تراجعا كبيرا في أسعار البترول على خلفية تراجع الطلب العالمي بفعل جائحة "كوفيد-19"، كما ارتفع إنتاج مصر من البترول نتيجة زيادة الاستثمارات في التنقيب والاستخراج خلال السنوات الماضية.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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