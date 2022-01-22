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السبت، 22-01-2022 04:54 م

واشنطن تبحث مع قطر تزويد أوروبا بغاز بديل عن الروسي

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الوكيل الاخباري- تجري الولايات المتحدة محادثات مع قطر ومصدري الغاز الكبار الآخرين للتخطيط لإجراءات طارئة في حال أدى الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا إلى تعطل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتقول صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية إن المحادثات الأمريكية مع قطر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تركز على تأمين شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا، اكتسبت منحى ملحا بعد أن أسفرت المفاوضات الأمنية رفيعة المستوى بين واشنطن وموسكو هذا الأسبوع عن تقدم ضئيل.

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وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف من صراع قد يؤثر على إمدادات الغاز في وقت تواجه فيه أوروبا بالفعل أسعارًا قياسية.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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