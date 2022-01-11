واشنطن تتعهد بتقديم أكثر من 300 مليون دولار لأفغانستان

الوكيل الإخباري-تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بتقديم حزمة مساعدات أولية لأفغانستان بأكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2022.

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جاء ذلك في بيان للوكالة الأمريكية للمساعدة الدولية "USAID"، بعد نداء للتبرعات أطلقته الأمم المتحدة لمساعدة البلاد التي تغرق في أزمة إنسانية خطيرة.



وقالت الوكالة الأمريكية للمساعدة الدولية في بيان، إن هذه الأموال يجب أن تكون أولوية في مساعدة الغذاء والصحة وكذلك الحماية من الشتاء القارس.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة التزامها بدعم جهود بناء مجتمع شامل وعادل في أفغانستان.



وأشارت المنظمة الأممية حينها إلى أن العديد من الأفغان باتوا على شفا المجاعة، إضافة إلى تدهور الخدمات الأساسية عقب استيلاء حركة طالبان على السلطة.



ومنتصف أغسطس/ آب 2021، سيطرت "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

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