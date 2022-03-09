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الأربعاء، 09-03-2022 06:17 ص

واشنطن تدرس سحب المزيد من احتياطيات النفط إذا لزم الأمر

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الوكيل الإخباري - قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية آموس هوشتاين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستدرس سحب المزيد من براميل النفط من الاحتياطيات إذا لزم الأمر.

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وأضاف هوشتاين "إذا احتجنا إلى القيام بشيء ما مرة أخرى على أساس عالمي مع حلفائنا، فسنقوم بذلك"، بحسب رويترز.


ووافقت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية، على بيع 60 مليون برميل من الخام إجمالا في محاولة لوقف ارتفاع أسعار النفط.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.


وأضاف بايدن في كلمة له أن الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، متابعا: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية".


وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن:
وتوفر روسيا 10٪ من احتياجات العالم من النفط الخام و40٪ من احتياجات أوروبا من الغاز. ومع ذلك، تشتري الولايات المتحدة كمية محدودة من النفط الروسي، وتأخذ 20٪ فقط من 10.5 مليون برميل يوميًا صدرتها روسيا في عام 2021.

 

سبوتنيك عربي


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