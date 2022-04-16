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السبت، 16-04-2022 11:59 ص

واشنطن تستأنف بيع امتيازات النفط والغاز على الأراضي الفدرالية‎‎

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الأمريكية التي تواجه ضغوطًا لخفض أسعار الغاز، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفدرالية مع فرض شروط جديدة بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.

وبعيد توليه السلطة، في كانون الثاني/يناير 2021، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة.

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، إنها ستطرح في مزاد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، نحو 173 قطعة أرض مساحتها في المجموع 144 ألف فدان في 9 ولايات بعد تعديلات عدة.

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