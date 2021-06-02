الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

قرارات حكومية مبشّرة للأردنيين خلال يوم واحد

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تكثيف الرقابة على المنشآت في الصيف

صناعة الأردن: موافقة على نقل مواد كيميائية و خطرة عبر البريد السريع

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام نصف سنة

أردني من السعودية : اشتراطات المنصة البرية صعبة للعودة

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

لجان نيابية تبحث اليوم مواضيع تتعلق بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

الأربعاء، 02-06-2021 09:36 ص

واشنطن تعلن تعليق كل عمليات التنقيب عن النفط في محمية طبيعية بألاسكا

60b71e844c59b70893066f0b (1)


الوكيل الاخباري- أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق كل عمليات التنقيب عن النفط أو الغاز في المحمية الوطنية للحياة البرية في المنطقة القطبية الشمالية في ولاية ألاسكا.

اضافة اعلان
 

وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية الأمريكية أنها "تعتزم إجراء تحليل كامل للتداعيات البيئية لامتيازات منحت في مطلع يناير الماضي"، أي قبل أسبوعين من تولي الرئيس، جو بايدن، سدة الرئاسة، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في البلاد، حيث أن الإدارة الأمريكية ستقرر على ضوء النتائج، إما إبقاء الامتيازات على ما هي عليه، وإما إلغاءها أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة التي تعيش فيها الدببة البيضاء وأيائل الرنة.

وفي هذا القرار، أشارت الداخلية إلى أنها "وجدت ثغرات قانونية عدة في آلية منح الامتيازات، بما في ذلك التحليل غير الكافي بنظر التشريعات البيئية".

من جانبها، رأت جينا مكارثي، مستشارة البيت الأبيض لشؤون المناخ، أن "هذا القرار يشكل خطوة مهمة على مسار تنفيذ تعهد بايدن"، وقالت: "يعتبر الرئيس بايدن أن الثروات الوطنية هي عناصر أساسية لثقافة البلاد واقتصادها، وهو ممتن للتحرك السريع الذي قامت به وزارة الداخلية، فيما يتعلق بقرار اتخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة".

تجدر الإشارة إلى أن الشركات النفطية والمسؤولين في ألاسكا يدفعون منذ نحو 30 عاما باتجاه استكشاف الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشددين على أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرص عمل وأن يوفر مداخيل لهذه الولاية، حيث صادقت  الداخلية الأمريكية في أغسطس الماضي، بناء على نص أقره الكونغرس في أواخر العام 2017، على برنامج يفسح المجال أمام عمليات التنقيب في مساحة تبلغ 6500 كيلومتر مربع من منطقة ساحلية تقع على طول المحيط المتجمد الشمالي، إذ كانت آلية استدراج عروض أطلقت في ديسمبر الماضي، قد أفضت في السادس من يناير إلى منح امتياز لهيئة ألاسكا للتنمية الصناعية والتصدير، وهي هيئة حكومية، لإجراء عمليات تنقيب في تسع نطاقات، كما وجرى منح امتيازين لشركتين صغيرتين للتنقيب في نطاقين آخرين، لتبلغ مساحة النطاقات التي تم تلزيمها 2430 كيلومتراً مربّعاً.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b72c6342360449d84ceb25

كم من السنوات يكفي روسيا الإنتاج المحلي من الذهب؟

22-5

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 2/6/2021

319982_36_1621513709

تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

main_image5eb7da59d1710

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

55

كيف يتحايل المستثمرون على حظر الصين للعملات المشفرة

أخبار متعلقة
download (2)

غولدمان ساكس: ارتفاع أسعار النفط الى 80 دولارا للبرميل

Untitled2534

ارتفاع أسعار النفط عالميا

60a8dbfd4c59b71e1d0dcda5

ميشوستين يتحدث عن نفط جديد في القرن الـ21

نفط

أسعار النفط تقفز متأثرة بمخاوف إعصار في خليج المكسيك

1621509576931

تراجع أسعار النفط عالميا

60a4db5c423604257451aafc

إيران تبدأ ضخ النفط عبر أنبوب جديد متجاوزة مضيق هرمز