الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 01:34 م

ودائع البنوك السعودية تتخطى تريليوني ريال للمرة الأولى

60dc401d4c59b73e8827337c


الوكيل الإخباري- اخترقت الودائع في البنوك السعودية، حاجز التريليوني ريال للمرة الأولى في مايو الماضي، وفق آخر البيانات الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما".

وأظهرت البيانات، نمو الودائع بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ومن ضمنها 1.3 تريليون ريال من الودائع تحت الطلب، أي ما يعادل 66% من قاعدة الودائع.

اضافة اعلان


وأشار المركزي السعودي، إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.904 تريليونات ريال، فيما ارتفعت 1% قياسا بمستويات أبريل الماضي، وأفاد بأن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 95% على مستوى القطاع الخاص.


ووصلت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي في مايو الماضي، إلى نحو 1.690 تريليون ريال، بينما هبطت 5% على أساس سنوي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60dc579d148f5

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

620212995213300205335

ارتفاع نسبة الدين العام الأردني إلى 107.9% بنهاية الثلث الأول من 2021

OPEC_800x533_L_1602056704

التنبؤ بحدوث اختلال كبير في سوق النفط

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 30/6/2021

6202127222348845314868

البنك المركزي : الارتفاع الحالي لأسعار السلع يتوقع أن يكون مؤقتا

6202128175926597134788

انخفاض أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
6202126154622550361270

ارتفاع حجم الديون المتعثرة لدى البنوك في الأردن

13489547771610113777

واردات الصين من النفط السعودي تهوي 21% في مايو

1748049_1606035667

أرامكو تعلن بيع حصة في إحدى شركاتها بـ 12.4 مليار دولار

6f6bcb66-b13b-4be6-b616-b6ce1cfb6b59

السعودية: انخفاض صادرات النفط الخام

9847cfcd-5ace-4fc6-b9c9-3c46f09353d7_16x9_1200x676

أكثر من 1000 مصنع يحقق الأمن الغذائي في السعودية

ضمان

الضمان يوضح تفاصيل تمديد ' تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة'