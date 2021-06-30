ودائع البنوك السعودية تتخطى تريليوني ريال للمرة الأولى

الوكيل الإخباري- اخترقت الودائع في البنوك السعودية، حاجز التريليوني ريال للمرة الأولى في مايو الماضي، وفق آخر البيانات الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما".



وأظهرت البيانات، نمو الودائع بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ومن ضمنها 1.3 تريليون ريال من الودائع تحت الطلب، أي ما يعادل 66% من قاعدة الودائع.

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وأشار المركزي السعودي، إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.904 تريليونات ريال، فيما ارتفعت 1% قياسا بمستويات أبريل الماضي، وأفاد بأن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 95% على مستوى القطاع الخاص.



ووصلت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي في مايو الماضي، إلى نحو 1.690 تريليون ريال، بينما هبطت 5% على أساس سنوي.

المصدر: روسيا اليوم