الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اربد:جلستان حواريتان حول الحركة الكشفية

الزرقاء: تنفيذ مبادرة شباب الكوفيد للحد من انتشار الكورونا

خطة متكاملة لإعطاء اللقاح المضاد للفيروس لسكان وزائري العقبة

تحرير 19 مخالفة لمواطنين ومنشآت تجارية بالزرقاء

الملكية: عودة الرحلات المنتظمة مع بريطانيا

ودائع البنوك تتجاوز 37.3 مليار دينار

بلينكن يؤكد تضامن أميركا التام مع الأردن بقيادة الملك

مواطن يعثر على برغي داخل حبة ايس كريم - شاهد الفيديو

نقيب الفنانين لـ الوكيل : عبير عيسى تتماثل للشفاء

بيان من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول الحظر الشامل

الخميس، 08-04-2021 10:27 م

ودائع البنوك تتجاوز 37.3 مليار دينار

fff


 الوكيل الاخباري - ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 528.5 مليون دينار ليصل إلى 37.31 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، إذ كان يبلغ 36.7 مليار دينار.
اضافة اعلان

وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1.4 % مقارنة مع نهاية 2020.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 34.5 مليار دينار مقارنة مع 34 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة زيادة نسبتها نحو 1.6 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62020195435603304179

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

5fe1b92682117

بورصة عمان تعطل اعمالها الاحد

606ecbf54c59b7393635c287

ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية العالمية

42021514333171341868

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

606eb238423604614b7bd18a

النفط يهبط بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية

ذهب

أسعار الذهب الخميس 8/4/2021

أخبار متعلقة
بشر

الخصاونة يرعى إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني

جائحة

مخاوف الجائحة تضغط على الأسهم الأوروبية

ع

المركزي يوجّه بتأجيل أقساط قروض الأفراد - وثيقة

720201592743948712830

أسعار الذهب تنخفض 30 قرشا محلياً

D8A7D984D8A8D986D983-D8A7D984D985D8B1D983D8B2D98A-D8A7D984D8A3D8B1D8AFD986D98A

البنك المركزي يحدد أوقات تعامل البنوك مع الجمهور

FILE-PHOTO-Customers-wait-outside-the-Bank-of-Khartoum-in-Khartoum

إضراب شامل للعاملين في بنوك الخرطوم