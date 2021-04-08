ودائع البنوك تتجاوز 37.3 مليار دينار

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 528.5 مليون دينار ليصل إلى 37.31 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، إذ كان يبلغ 36.7 مليار دينار.وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1.4 % مقارنة مع نهاية 2020.والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 34.5 مليار دينار مقارنة مع 34 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة زيادة نسبتها نحو 1.6 %.وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.