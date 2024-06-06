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الخميس، 06-06-2024 06:17 م

ورشة تدريبية لمشروع تسوية أثمان الصفقات المنفذة في بورصة عمان

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الوكيل الإخباري - عقد مركز إيداع الأوراق المالية ورشة تدريبية لأعضائه من الوسطاء الماليين وأمناء الحفظ وذلك لاطلاعهم على مشروع تطوير دورة تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة والذي يهدف الى إدخال الصفقات المنفذة في بورصة عمان ضمن التسويات المالية التي يتولى المركز تنفيذها.

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ويهدف هذا اللقاء الى مشاركة أعضاء المركز من الوسطاء المعنيين بحيثيات المشروع القانونية والإجرائية والفنية.


ويأتي تطبيق هذا المشروع في إطار سعي المركز لتطوير عملياته وخدماته التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والحد من المخاطر المرتبطة بتسوية أثمان الأوراق المالية من خلال الاعتماد على المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وترجمة لرؤية المركز ورسالته بتهيئة بيئة تشريعية وفنية آمنة ومستقرة لتنفيذ التسويات المالية الخاصة بالصفقات المنفذة لدى بورصة عمان من خلال المركز اعتماداً على مبدأ التسليم مقابل الدفع بالاستناد إلى أحكام المادة 90 من تعليمات تسجيل وايداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017.

 




 

 


 

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