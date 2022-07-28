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الخميس، 28-07-2022 08:24 م

ورشة للتعريف ببرنامج التاجر الملتزم في غرفة تجارة الأردن

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الوكيل الإخباري - نظمت غرفة تجارة الأردن والنقابة العامة لتجار مواد التجميل والاكسسوارات ورشة عمل بالتعاون مع وحدة إدارة المخاطر بمؤسسة المواصفات والمقاييس للتعريف ببرنامج التاجر الملتزم.

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من جهته أكد ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في الغرفة ونقيب تجار مواد التجميل والاكسسوارات محمود الجليس في بيان اليوم الخميس، ضرورة الاستمرار بعقد ورشات عمل تثقيفية للتعريف بأهمية البرنامج للقطاع التجاري.


وأشارت رئيسة قسم تقييم الالتزام في وحدة إدارة المخاطر بمؤسسة المواصفات والمقاييس، سوسن أبو الراغب، إلى أهم الإجراءات المتبعة في الانضمام للبرنامج والشروط الواجب توفرها في الشركات للتقدم له وقيمة الرسوم المطلوبة وأهدافه.


وأضافت أبو الراغب أن البرنامج يهدف إلى تحفيز التجار على الالتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة لدى المؤسسة، مما يسهم بتقليص وتسهيل الإجراءات الرقابية، ورفع انسيابية مرور السلع عبر المراكز الجمركية، وتسريع إنجاز المعاملات بنحو يخدم التاجر والمؤسسة على حد سواء ويسهم في رفعة وتطور الاقتصاد الأردني.


وأكد المشاركون أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية التي يتعامل معها التجار، والمتمثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس والجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الزراعة، إضافة إلى ضرورة تسمية وتحديد السلع الإستراتيجية التي لا يشملها برنامج التاجر الملتزم.

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