الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الأحد، 03-07-2022 04:29 م

ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية

2الدولار


الوكيل الإخباري - يُعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر أهمية في العالم، حيث يُشكل الجزء الأكبر من احتياطيات البنوك المركزية ويُسيطر على تعاملات الشركات والمستثمرين في جميع أنحاء الكرة الأرضية.اضافة اعلان


ولكن هذه الورقة المطبوعة التي يدور العالم في فلكها، ستشهد أمرا لم يحدث من قبل، إذ ستُصبح موقعة من قبل سيدتين، ما يُعد سابقة تاريخية للمرأة تُسجّل على عملة الولايات المتحدة.

وتنص القوانين الأميركية على أن عملات البلاد الورقية بجميع فئاتها يجب أن تحمل توقيع شخصين هما وزير الخزانة وأمين عام وزارة الخزانة، حيث أنه وعلى مر التاريخ لم تجمع أي ورقة نقدية أميركية توقيع سيدتين في الوقت نفسه.

ولكن هذا الواقع سيتغيّر، إذ أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وهي أول إمرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ أميركا، ستضع أخيراً توقيعها على الأوراق النقدية الأميركية الجديدة إلى جانب توقيع ماريلن ماليربا التي تم تعيينها منذ أيام في منصب أمين عام وزارة الخزانة الأميركية. 

وبذلك تُصبح الدولارات الأميركية المطبوعة حديثاً مذيّلة بتوقيعين نسائيين لأول مرة في تاريخ العملة الأكثر تداولاً في العالم.

ورغم أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين استلمت منصبها في 2021، إلا أن توقيعها لم يظهر حتى الساعة على أي من الأوراق النقدية الأميركية الجديدة وذلك بسبب الشغور الذي كان حاصلاً في منصب أمين عام وزارة الخزانة الأميركية. (سكاي نيوز


إقرأ ايضا
72022418859500126470

ارتفاع حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.9% خلال 5 أشهر

thumbs_b_c_3db97acdd4d5d2b7fd8a18a0c7e36c7b

تراجع أسعار الذهب عالميا

143-142550-brent-crude-oil-historical-peak-what-high-prices_700x400

خام برنت يتراجع رغم مخاوف تعطل الإمدادات وإضراب النرويج

mwq_twfr_qt_gyr_syrt_sly

10 ملايين دينار مستوردات الأردن من قطع السيارات حزيران الماضي

20191282116905KG

أكبر سفينة بحوث بحرية استكشافية في العالم تصل العقبة

27d38695-bc73-43d5-851a-92e6f1054cab--RBH43

اليورو يسجل ادنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاماً

أخبار متعلقة
33

الذهب يواجه أسوأ ربع له منذ 2021 عالميا

1654604249000

انخفاض الدولار الأميركي عالميا

1207

ارتفاع أسعار النفط عالميا

لل

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

380946_6_1603879337

توقع إنجاز مشروع قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الحالي

2ac3e7f5-1635-4a9e-9174-2a3be1055c54

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين