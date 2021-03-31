الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تعلن برنامج الامتحانات لطلبة المدارس

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: نبحث في قيمة الكوبونات للأسر العفيفة

الإفتاء تُجيز إفطار من تظهر عليه أعراض اللقاح

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع اثاث مستعمل بالزرقاء

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.8 مليون دينار

الأربعاء، 31-03-2021 02:35 م

وزارة الصناعة والتجارة تحدد اسعار الزيوت النباتية والسكر

324844_2200-1200x628


الوكيل الاخباري - قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحديد سقوف سعرية لمادتي السكر والزيوت النباتية اعتبارا من صباح يوم غد الخميس الموافق 1/4/2021 بحيث يتم التنافس دونها من قبل التجار.

اضافة اعلان

وجاء القرار بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة (18) لسنة 1998 وتعديلاته وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي لا سيما في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية على بعض السلع الغذائية الأساسية وانعكاسها على السوق المحلي.


وبينت الوزارة ان تحديد السقف السعري للسلعة لا يمنع من قيام القطاعات التجارية بعمل العروض والتنزيلات بأسعار اقل من السقوف السعرية المحددة. هذا وقد عقدت الوزارة عدة اجتماعات مؤخرا مع غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وممثلي المنتجين المحليين والتجار لهذا الغرض.

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فواتير كهرباء (أرشيفية)

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء

3202110132710526343327

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.8 مليون دينار

214253_1_1607937914

بورصة عمّان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

ذهب

انخفاض أسعار الذهب 50 قرشا محليا

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ذهب-تونس-700x430

أسعار الذهب الأربعاء 31/3/2021