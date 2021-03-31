وزارة الصناعة والتجارة تحدد اسعار الزيوت النباتية والسكر

الوكيل الاخباري - قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحديد سقوف سعرية لمادتي السكر والزيوت النباتية اعتبارا من صباح يوم غد الخميس الموافق 1/4/2021 بحيث يتم التنافس دونها من قبل التجار.

اضافة اعلان



وجاء القرار بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة (18) لسنة 1998 وتعديلاته وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي لا سيما في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية على بعض السلع الغذائية الأساسية وانعكاسها على السوق المحلي.



وبينت الوزارة ان تحديد السقف السعري للسلعة لا يمنع من قيام القطاعات التجارية بعمل العروض والتنزيلات بأسعار اقل من السقوف السعرية المحددة. هذا وقد عقدت الوزارة عدة اجتماعات مؤخرا مع غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وممثلي المنتجين المحليين والتجار لهذا الغرض.







