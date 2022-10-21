وزارة الصناعة والتجارة: مخزون الأردن من القمح يكفي 14 شهرا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن من القمح آمن ومريح، ويكفي حاجة المملكة لمدة 14 شهرا، وفق الناطق باسمها ينال البرماوي.وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة مستمرة بطرح عطاءات شراء القمح والشعير بشكل دوري، لافتا إلى أن إعادة طرح العطاءات أكثر من مرة لم يؤثر على المخزون.وأضاف أن إعادة طرح العطاءات يأتي بسبب عدم تلبية الشروط والمواصفات الأردنية أو بسبب ارتفاع الأسعار.وأشار البرماوي إلى انخفاض أسعار القمح عالميا في الوقت الحالي وعادت إلى مستوياتها ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن سعر الطن وصل في بداية الأزمة إلى أكثر من 500 دولار بالمقارنة مع 300 و400 دولار للطن.وبيّن أن الأردن يستورد القمح من مناشئ مختلفة أهمها رومانيا، ولا يستورد أي كميات من روسيا وأوكرانيا.يذكر أن الاستهلاك الشهري من القمح في الأردن يقدر بنحو 90 ألف طن.