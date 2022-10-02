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الأحد، 02-10-2022 09:22 ص

وزارة الطاقة: إنتاج 16% من حاجة المملكة للنفط والغاز العام الماضي

حقل الريشة الغازي


الوكيل الإخباري - بلغ مجموع الإنتاج المحلي من النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضي 562 ألف طن مكافئ نفط وغاز.

وبينت أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن مجموع الإنتاج ارتفع العام الماضي بنسبة 33 % عن العام الذي سبقه ليبلغ 177 ألف طن مكافئ نفط، مقارنة مع 133 ألف طن العام 2020.

وشكل حجم الإنتاج المحلي العام الماضي 16 % من احتياجات المملكة من النفط والغاز.

حيث شكل النفط الخام نحو 40.8 % من مستوردات العام الماضي، تلاه الديزل بنسبة 21.2 %، ثم البنزين 20.8 %، ثم الغاز البترولي المسال 8.7 % والفحم الحجري 7 %، فيما لن تتعدى مستوردات الكاز العام الماضي 0.5 %.

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وبلغت كلفة الطاقة المستوردة العام الماضي 1.8 مليار دينار تقريبا، بزيادة نسبتها 38.5 %، لتشكل هذه الكلفة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

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