وزارة الطاقة: انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت انخفاضاً طفيفاً في الأسبوع الأول من شهر آب الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر تموز الماضي.

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وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 693.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر تموز والذي بلغ 705.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.7%، كما سجل البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 715.5 دولار للطن مقابل 728.3 دولار المسجل في شهر تموز وبنسبة انخفاض بلغت 1.8 %، كما انخفض سعر الديزل من 590.9 دولار للطن الى 579.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.9%، وانخفض سعر الكاز من 613.8 دولار للطن إلى 604.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.5%، كما انخفض سعر زيت الوقود من 409.7 دولار للطن إلى 408.1 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 0.4%.



بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آب إلى 656.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تموز الماضي والذي بلغ 620 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.8% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرا بلغ 72.5 دولار للبرميل مقابل 75 دولار المسجل في شهر تموز.

