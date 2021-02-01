وزارة الطاقة تحذر محطات المحروقات

الوكيل الإخباري - حذّرت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، أماني العزام، محطات المحروقات من الامتناع عن بيع المشتقات النفطية ، بعد رفع الحكومة لأسعارها ، أمس الأحد.

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جاء ذلك ، على ضوء شكاوى من قبل مواطنين ، بهذا الشأن ، حيث لفتوا أن هنالك عددا من المحطات ، امتنعت عن بيع المحروقات ، ما حدا بوزارة الطاقة الخروج عن صمتها .

وبينت العزام ، في تصريحات صحافية ، أن الهيئة لديها إجراءات صارمة ، للتعامل مع تلك المحطات.



وأوضحت أن الزيادة العالمية على أسعار النفط، تتناسب مع الرفع على التسعيرة في الأردن.



وتطرّقت في حديثها عن تخزين النفط، خلال انخفاض أسعاره، وأشارت، أن ذلك جاء لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأردن.



وزادت "هذه الكميات تقوم بتخزينها الحكومة لمواجهة أية حالات طارئة، ولن تنعكس على أسعار المشتقات النفطية".

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