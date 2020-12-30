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الأربعاء، 30-12-2020 09:41 ص

وزارة الطاقة: 8 ملايين قدم مكعب القدرة الإنتاجية لبئر 53

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، اليوم الأربعاء، إن نتائج تقييم البئر 53 في حقل الريشة الغازي أظهرت قدرة إنتاجية مقدارها 8 ملايين قدم مكعب يومياً، ما يرفع القدرة الإنتاجية للحقل الى نحو 27 مليون قدم مكعب من اجمالي الاستهلاك اليومي للمملكة البالغ حوالي 350 مليونا.

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وقال الخصاونة في تصريح صحفي، إن "هذه النتائج تسهم في رفع القدرة الإنتاجية للآبار العاملة في الحقل من 19 مليونا الى 27 مليون قدم مكعب يوميا وترفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة وتعزز مصادر المملكة من الطاقة".


وأشاد الخصاونة بجهود كوادر شركة البترول الوطنية، الذين أنجزوا أعمال الحفر في البئر 53 مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، مؤكداً أهمية دورهم في تحقيق قصص نجاح تتوالى منذ عامين في التوسع بالإنتاج في حقل الريشة بإعادة استكشاف آبار عاملة والتنقيب عن أخرى في منطقة المشروع.


وأكّد الخصاونة أهمية النتائج التي أظهرها البئر 53 في تمكين شركة البترول الوطنية من تنفيذ خطتها الاستراتيجية والمبنية على مراحل لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة، مشيدا بالدعم الذي تتلقاه الشركة من الحكومة للمضي قدما بتحقيق نتائج تعزز انتاج الحقل.

 


 




 

 


 

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