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السبت، 28-11-2020 11:31 ص

وزارة العمل تعلن عن توفر 60 فرصة عمل بشركة طيران

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل وبالتنسيق مع إحدى شركات الطيران المحلية عن توفر 60 فرصة عمل منها 48 وظيفة مضيفة جوية و12 وظيفة فني طيران يحمل شهادة (A&P) معتمدة من هيئة الطيران المدني الأردني.

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ودعت الوزارة الراغبين بالعمل ممن تتوافر لديهم الشروط المذكورة في الإعلان التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل (سجّل) www.sajjil.gov.jo. وإرسال السيرة الذاتية على الايميل [email protected]، مشيرةً إلى أن أخر موعد لاستقبال السير الذاتية للمتقدمين لهذه الوظائف يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 2020/12/2، علما بأنه سيتم تحديد موعد للمقابلات لاحقاً.


وعلى الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف مطلوب أن تنطبق عليهم الشروط التالية:
وظيفة مضيفة جوية للإناث فقط.


• أن تحمل الجنسية الأردنية.
• أن لا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة ولا يزيد عن 28 سنة.
• تحمل الشهادة الثانوية بدرجة ناجح كحد أدنى.
• إجادة اللغة الانجليزية (قراءة وكتابة) وستخضع المتقدمة لامتحان لهذه الغاية.
• حسن السيرة والسلوك.
• إجادة السباحة بحسب قوانين الطيران الدولية، علماً بأن المتقدمة ستخضع لامتحان لهذه الغاية.
• أن تكون بصحة جيدة حسب قوانين الطيران الدولية وسيتم إجراء فحص طبي للمتقدمة.
وظيفة فني طيران يحمل شهادة (A&P)
• أن يحمل الجنسية الأردنية.
• أن يكون لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عن 28 سنة.
• يحمل الشهادة الثانوية بدرجة نجاح كحد أدنى.
• إجادة اللغة الانجليزية (قراءة وكتابة) وسيخضع المتقدم لامتحان لهذه الغاية.
• حسن السيرة والسلوك.
• يحمل شهادة فني طيران مصدقة.
• أن يكون بصحة جيدة حسب قوانين الطيران الدولية وسيتم إجراء فحص طبي للمتقدم.


 




 

 


 

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