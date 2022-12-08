وزارة النفط العراقية تصدر بيانا بخصوص أسعار الخام

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، أنها تعتمد أدق المعايير للحصول على أفضل الأسعار، في ظل التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية.

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و خلال ترؤسه اجتماع التسعيرة الشهرية للنفط الخام العراقي، أشار وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس إلى اعتماد الوزارة وشركة تسويق النفط العراقية لأدق المعايير التسويقية للحصول على أفضل أسعار للنفط الخام، في ظل التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية .



وقال حامد يونس إن الوزارة تعتمد تسعيرة النفط وفق التعاملات السائدة بحسب نوعيته سواء الخفيف أو المتوسط أو الثقيل، واعتماد درجة الكثافة والكبريت وغيرها من المواد.



ولفت يونس إلى إقرار ذلك بعد مراجعة شاملة للتقارير ولعمليات الرصد لدوائر البحث المعنية في الوزارة وفي شركة "سومو" ومنظمة "أوبك"، وانسجاما مع التعاملات السائدة في السوق النفطية وتطوراتها.





روسيا اليوم