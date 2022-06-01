وزارة النفط العراقية تكشف عن صادراتها من النفط الخام وإيراداتها في مايو

الوكيل الاخباري- كشفت وزارة النفط العراقية عن إحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المحققة لشهر مايو الماضي.

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وأعلنت وزارة النفط في العراق عن مجموع الصادرات والإيرادات المحققة لشهر مايو الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و303 آلاف و20 برميلا، بايرادات بلغت 11.436 مليار دولار.



وأوضحت الإحصائية أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و946 ألفا و914 برميلا"، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة "3 ملايين وألفين و133 برميلا".



وأشارت إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و300 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 111.79 دولار".



يذكر أن الوزارة ومن "خلال إيمانها بضرورة إطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه، اتخذت هذا الإجراء الشهري".

روسيا اليوم