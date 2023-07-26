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الأربعاء، 26-07-2023 11:00 ص

وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد استمرار دعم السياسة المالية للأردن

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الوكيل الإخباري - اجتمع وفد من الحكومة برئاسة وزير المالية الدكتور محمد العسعس، مع وزيرة الخزانة الأميركية جانت يلن، اليوم الثلاثاء، في واشنطن.

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وضم الوفد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وأمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي.


وأعربت وزيرة الخزانة الأميركية عن تهنئتها للأردن على نجاح سياساته المالية، مؤكدة أهمية استمرار سياسات الإصلاح المالي بنفس الوتيرة.


وأشارت إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك الراحل الحسين (رحمه الله)، صديق مقرب وحليف للولايات المتحدة الأميركية لسنوات عديدة.


وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد خلال لقائه جلالة الملك عبد الله الثاني أخيرا، دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن كحليف وقوة من أجل السلام في الإقليم.


وقالت يلن، إن للخزانة الأميركية شراكة وثيقة مع الأردن، ونتطلع لأن نبني عليها اليوم ونناقش التطورات مع الفريق الاقتصادي الأردني الزائر.


وبينت أن الأردن تأثر كباقي دول العالم، بالاضطرابات الأخيرة التي عصفت بالعالم، بما في ذلك الصدمات العالمية مثل التغير المناخي وأزمة الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحة أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات وتدابير قوية للتصدي لتحديات الأردن، ولوضع الأردن على مسار النمو الشامل بشكل سريع وآمن.


وأشادت بإتمام الأردن للمراجعة السادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي أخيراً، والتي تمت بشكل سلس وسريع، مستندةً في ذلك إلى حزمة من الإجراءات الإصلاحية المهمة التي نفذها الأردن.

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