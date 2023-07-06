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الخميس، 06-07-2023 04:35 م

وزيرة الخزانة الأميركية في بكين لتحسين العلاقات بين البلدين

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الوكيل الإخباري - وصلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الخميس إلى بكين في زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

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وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية تعتبر الزيارة التي تستمر حتى الأحد، الأولى لوزيرة الخزانة الاميركية إلى الصين منذ تعيينها في منصبها، وتأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.


وأبدت يلين سابقا نيتها زيارة الصين، غير أن الزيارة أحيطت بشكوك مع عودة التوتر بين البلدين مطلع العام الحالي، بعدما رصدت الولايات المتحدة منطاد مراقبة صينيا فوق أراضيها.

 

وستسعى يلين خلال زيارتها الى تعزيز التواصل بين البلدين وتفادي سوء الفهم المتبادل وتوسيع التعاون حول مواضيع على ارتباط بالاقتصاد العالمي والاحترار الحراري.

 

بترا

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