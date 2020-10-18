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الأحد، 18-10-2020 11:03 ص

وزيرة الصناعة: تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أولوية

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن الحكومة تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته، ومعالجة المشكلات التي يعاني منها، والاستجابة للتحديات، بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بخاصة القطاعين الصناعي والتجاري.

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وأكدت خلال لقائها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية القطاع الصناعي ومساهمته الفاعلة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات والتعامل بمسؤولية كبيرة، والتعاطي مع الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا، من خلال رفع طاقاتها الانتاجية من مستلزمات الوقاية الصحية والسلامة العامة والسلع الأساسية الأخرى بخاصة الصناعات الغذائية والدوائية.


وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أن الجغبير عرض خلال اللقاء، عددا من التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدا أهمية معالجة المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية بما يعزز تنافسيتها محليا وخارجيا.
من جهة اخرى، بينت الوزيرة خلال لقائها رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن الحكومة تتطلع الى القطاع الخاص بكافة فعالياته كشريك أساسي واستراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية.


واشارت الى أهمية القطاع التجاري ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع وتوفير فرص العمل، مثمنة الجهود التي يبذلها القطاع التجاري لتوفير السلع في الاسواق المحلية.


وقال الكباريتي إن غرف التجارة تعمل على تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة من خلال توجيه المنشآت للالتزام بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية.


وفي سياق متصل، التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، مؤكدة حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بتشاركية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية قدر المستطاع.


وبين الحاج توفيق من جانبه أن الأعباء التي يعاني منها القطاع التجاري بسبب التبعات السلبية للجائحة وأهمية مساعدة التجار على تجاوز الظروف الراهنة.
واشارت الوزيرة خلال اللقاءات التي حضرها الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، الى أهمية توجيه غرف الصناعة والتجارة المستمر للمنشآت للالتزام بإجراءاته السلامة العامة والوقاية الصحية لحماية المواطنين وضمان استمرار العمل وتقليل أعداد الاصابات بفيروس كورونا.


وقالت إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات التجارية والصناعية لمناقشة آليات تعزيز تنافسيتها ومعالجة المشكلات التي تعاني منها وتنسيق الجهود لتجاوز جائحة كورونا.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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