وزيرة الطاقة تبشر الأردنيين بشأن حقل الريشة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاحد ان عمليات الحفر في البئر 53 في حقل الريشة أظهرت نتائج واعدة، فيما تتواصل عمليات الاستكشاف والحفر في الابار 50 و51 و52 في الحقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ما قبل البئر 53 حوالي 19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، علما بان الاستهلاك اليومي للمملكة يبلغ حوالي 350 مليون قدم مكعب.

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وقالت زواتي في تصريح صحفي، ان جهود شركة البترول الوطنية اثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة من شانها رفع إنتاجية الحقل، على ان تظهر النتائج النهائية لاعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي.



وأكدت الوزيرة زواتي ان هذا الإنجاز يأتي التزاما بالتوجيهات الملكية السامية التي تم ترجمتها في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للاعوام 2020-2030 والتي تهدف الى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية لتوليد الكهرباء لتصبح (5ر48%) عام 2030 مقارنة بـ( 15%) عام 2019، مشيدة بجهود كوادر شركة البترول الوطنية الذين حققوا سابقة وانجازا بحفر عدد من الابار خلال فترة وجيزة ورفعوا نسبة النجاح في الآبار المنتجة.



وعن مستجدات العمل بحقل الريشة، قال مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، ان الشركة تواصل العمل حاليا في الابار 50 و51 و52 في حقل الريشة، وتمضي قدما في عمليات الاستكشاف في الحقل بالاعتماد على سواعد وخبرات أردنية.



واكد الخصاونة أهمية الدعم الذي تتلقاه الشركة من الحكومة للمضي قدما بتحقيق نتائج تعزز انتاج الحقل.



وبلغت كميات الغاز الطبيعي التي انتجتها الشركة منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية عام 2017 حوالي229 مليار قدم مكعب.



