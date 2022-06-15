الأربعاء 15-06-2022
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الأربعاء، 15-06-2022 10:34 ص

وزير أوكراني يحذر من أزمة قمح عالمية وأسعار قياسية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا زولسكي، إن الغزو الروسي لأوكرانيا سوف يوجد نقصا في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل، وهو ما ينذر بأزمة قمح عالمية وأسعار قياسية.

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وقال زولسكي إن أوكرانيا ستنفصل عن السوق لوقت طويلة، بعد ان تم زراعة 6.5 مليون هكتار بالقمح لمحصولها للعام 2022.

 

وقال إن ذلك يترك ما لا يقل عن خمسة ملايين طن من القمح من المليون ونصف المليون هكتار المتبقية في مناطق محتلة لا يمكن حصادها.

وأضاف أنه حتى بدون ذلك النقص فإن مخزونات الحبوب في أوكرانيا قد تصل إلى 23 مليون طن، مع استهلاك محلي يبلغ خمسة ملايين طن. ( سكاي نيوز )


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